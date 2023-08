Brics: esperto russo Lunev, rafforzare peso geopolitico del gruppo è nell’interesse di Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stesso tempo, secondo l’analista russo Lunev, per trasformare i Brics in un rivale del gruppo G7, non è affatto necessario espandere significativamente l'organizzazione con nuovi membri. "Già ora, in termini di Pil, i Paesi membri sono più grandi del gruppo G7 e il loro peso politico è più che sufficiente", ha affermato Lunev. I Brics sono stati creati come la più grande unione economica e politica a livello globale, e quindi "sin dall'inizio è stata in realtà una sfida geopolitica per i Paesi occidentali", ha detto l’analista russo. Peraltro, come si legge proprio nell’articolo del “Financial Times”, le intenzioni della Cina di porre i Brics come un rivale del G7 confliggono con la posizione di uno dei Paesi membri del blocco: l’India. Fonti del quotidiano britannico di Pechino e Nuova Delhi, infatti, riferiscono che ci sarebbero non poche tensioni sul futuro del gruppo: se la Cina, infatti, vorrebbe provare a rendere i Brics una forza politica in grado di sfidare apertamente l'occidente, per l’India, come da tradizione per il Paese asiatico, sarebbe più opportuno che il blocco resti “non allineato” e continui a sostenere gli interessi economici dei paesi in via di sviluppo. (Rum)