Albania: confermata custodia cautelare in carcere per Beleri

- La Corte speciale per la corruzione e la criminalità organizzata (Gjkko) dell’Albania ha confermato il regime di custodia cautelare in carcere per Fredi Beleri, l’esponente politico della minoranza greca eletto sindaco alle amministrative dello scorso 14 maggio ma arrestato due giorni prima con l’accusa di compravendita di voti. Lo riporta l’emittente televisiva “Top Channel”. I legali di Beleri hanno chiesto una misura cautelativa meno severa sostenendo, oltre “l’infondatezza dell’atto di accusa”, che l’imputato soffre di problemi di salute e che non gli può essere negato il diritto di insediarsi e prestare giuramento nel comune di Himara. Il tribunale ha valutato che le condizioni per la scarcerazione “non sussistono”, pertanto Beleri rimarrà nel medesimo regime di custodia cautelare almeno fino a nuova udienza. Il sindaco eletto di Himara era stato arrestato lo scorso 12 maggio con l’accusa di aver offerto denaro in cambio di voti a suo favore. Le indagini erano partite dopo alcune segnalazioni ricevute dalla polizia. La scorsa settimana la comunità ellenica residente nel comune di Himara aveva organizzato una manifestazione di solidarietà per Beleri, chiedendo la sua immediata scarcerazione. (Alt)