Regno Unito: Sunak su infermiera killer, vigliacca non guardare in faccia i familiari delle vittime

- Gli autori di reati orrendi sono vigliacchi a non ascoltare l’impatto dei loro crimini sulle vittime e sulle famiglie. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in riferimento a Lucy Letby, l'infermiera riconosciuta colpevole dell'omicidio di sette neonati e del tentato omicidio di altri sei. Letby ha rifiutato di presentarsi oggi all'udienza in cui verrà annunciata l’entità della sua condanna. In una visita a un asilo nido nello Yorkshire settentrionale, il primo ministro ha dichiarato: "La prima cosa è estendere le mie condoglianze a tutte le persone coinvolte da queste vicende". "Penso che sia codardo che le persone che commettono crimini così orrendi non affrontino le loro vittime e non ascoltino in prima persona l'impatto che i loro crimini hanno avuto su di loro, sulle loro famiglie e sui loro cari" ha spiegato Sunak. (Rel)