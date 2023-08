© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Immsi S.p.A. e Piaggio & C. S.p.A. comunicano in una nota che nella perdurante commozione per la scomparsa del proprio Presidente, Cavaliere Roberto Colaninno, le determinazioni conseguenti alla stessa saranno assunte da un consiglio di amministrazione che sarà all’uopo convocato, e delle quali il mercato sarà prontamente informato. (Com)