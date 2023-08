Russia: incendio in magazzino a Bogorodskij, inviati due elicotteri per spegnere fiamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due elicotteri sono stati coinvolti nell'estinzione di un vasto incendio in un magazzino di vernici e prodotti per la pittura nel distretto urbano di Bogorodskij, nella regione di Mosca. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero per le Situazioni di emergenza russo all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "L'elicottero Ka-32 del ministero delle situazioni di emergenza della Russia e un altro Ka-32 del Centro dell'aviazione di Mosca sono stati coinvolti nello spegnimento dell'incendio", ha riferito il dicastero. (Rum)