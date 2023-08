Montenegro: polizia, scontri fuori discoteca Budva non legati a presenza premier Abazovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alterco fra alcuni giovani avvenuto ieri al di fuori della discoteca Top Hill di Budva, in Montenegro, non aveva nulla a che fare con il primo ministro Dritan Abazovic che proprio in quel momento stava lasciando il locale. Lo hanno riferito fonti della polizia all’emittente “Rtcg”, secondo cui Abazovic è uscito dal locale intorno alle 2:30 di ieri sera ma non è vero che è stata disposta una sua uscita di sicurezza. Il premier, infatti, nel momento in cui è avvenuto l'incidente stava già uscendo dalla discoteca. "L'incidente non ha nulla a che fare con il primo ministro, né la sua sicurezza è stata in alcun modo minacciata", ha riferito la polizia. Il gas lacrimogeno è stato utilizzato per reprimere uno scontro fra due gruppi di giovani, ma non ha nulla a che fare con il primo ministro, i suoi spostamenti o la sua sicurezza, ha aggiunto la polizia. Alcuni media regionali avevano riferito questa mattina che il primo ministro sarebbe stato aggredito in una discoteca di Budva, ma secondo i rappresentanti della polizia montenegrina si tratta di informazioni assolutamente errate. (Seb)