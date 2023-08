Regno Unito: "The Guardian", infermiera killer potrebbe aver fatto del male ad altri bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lucy Letby, l'infermiera britannica riconosciuta colpevole dell'omicidio di sette neonati e del tentato omicidio di altri sei, potrebbe aver fatto del male ad altre dozzine di bambini in due ospedali nel nordovest dell’Inghilterra. E’ quanto il quotidiano “The Guardian” ha appreso da una fonte informata sulle indagini della polizia. Secondo la fonte, gli investigatori hanno identificato una trentina di bambini coinvolti in eventi giudicati sospetti presso il Countess of Chester Hospital, dove Letby lavorava. E’ lì che l’infermiera ha commesso i reati che le sono stati addebitati tra il giugno 2015 e il giugno 2016. Tuttavia, la polizia sta anche esaminando alcuni casi sospetti di bambini nati nell'ospedale femminile di Liverpool, dove Letby ha lavorato per un certo periodo. Il “Guardian" ha riferito che la polizia del Cheshire ha chiesto agli esperti di esaminare le cartelle cliniche di oltre 4 mila bambini nati in questi due ospedali tra il 2012 e il 2015. (segue) (Rel)