Regno Unito: "The Guardian", infermiera killer potrebbe aver fatto del male ad altri bambini (2)

- La 33enne Letby è stata riconosciuta colpevole la settimana scorsa di aver provocato la morte di cinque neonati maschi e due femmine tra il giugno 2015 e il giugno 2016 mentre lavorava al Countess of Chester Hospital, in Inghilterra nordoccidentale. E’ stata segnalata alla polizia nel 2017 e arrestata l’anno successivo. Tra le vittime di Letby ci sono due fratelli di un parto trigemellare, morti nell’arco di 24 ore l’uno dall’altro e una bambina nata prematura di dieci settimane che è morta al quarto tentativo di omicidio da parte dell’infermiera. Letby ha iniettato aria nelle vene delle sue vittime e, in almeno un caso, ha usato una sonda spinta in gola. In due tentativi di omicidio ha invece inserito insulina nelle soluzioni alimentari. “Lucy Letby agiva in piena vista. Ha abusato della fiducia delle persone intorno a lei. Non solo dei genitori che le avevano affidato i loro figli ma anche degli infermieri con cui lavorava e delle persone che considerava amici”, ha dichiarato l’ispettore capo della polizia di Cheshire, descrivendo Letby come un’assassina “calcolatrice e spietata”. (Rel)