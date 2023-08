Libano: quotidiano Kuwait, nessuno salverà il Paese senza riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese del Golfo, né tantomeno il Fondo monetario internazionale (Fmi) aiuteranno il Libano se non verranno approvate le riforme. Lo ha detto una fonte governativa al quotidiano kuwaitiano “Al Anbaa”. “Nessun metterà a disposizione un solo dollaro se non andiamo rapidamente ad approvare leggi e progetti di riforme”, ha spiegato la fonte, aggiungendo che il Libano si trova davanti a seri rischi di natura “economica e finanziaria”. Due buoni motivi per cui “le forze politiche rappresentate in Parlamento e nel governo dovrebbero affrettarsi a svolgere il loro ruolo nazionale, invece di alimentare il conflitto politico per fini regionali e persino personali”. In particolare, ha spiegato la fonte, le riforme dovrebbero poggiare su quattro pilatri: primo, rafforzamento del quadro anticorruzione e miglioramento delle prestazioni delle imprese statali, in particolare nel settore energetico; secondo, attuare una strategia di finanza pubblica che combini una profonda ristrutturazione del debito e riforme che restituiscano credibilità; terzo, ristrutturazione globale del settore finanziario; quarto, istituzione di un sistema affidabile per la moneta e lo scambio di valute. "Coloro che si ostinano a stravolgere la legislazione alla Camera dei rappresentanti e a fare pressioni per interrompere l'operato del governo stanno portando il Paese su strade molto pericolose", conclude la fonte. (Lib)