Roma: investita non appena scesa dall’autobus ad Ostia, grave 64enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 64 anni è rimasta ferita a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri in via Stefano Assemani all’incrocio con via Acilia a Ostia. Poco dopo le 12:30, la donna che, secondo una prima ricostruzione, era scesa da un autobus, è stata investita da un’auto guidata da un cittadino del Bangladesh. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale al San Camillo in condizioni gravi.(Rer)