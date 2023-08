Vietnam-Kazakhstan: Tokayev ricevuto da omologo Vo, firmati 12 accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokyaev, è stato ricevuto oggi a Hanoi dall’omologo del Vietnam Von Van Thuong, con il quale ha firmato dodici accordi di cooperazione. Lo riferisce la presidenza di Astana in un comunicato. Tokayev e Vo hanno discusso dello stato della collaborazione bilaterale nei settori dell’economia e del commercio, dell’energia, degli investimenti, dei trasporti e della logistica, dell’agro-industria e della cultura. Il presidente kazakho ha sottolineato come l’interscambio commerciale tra i due Paesi abbia già raggiunto i 600 milioni di dollari nei primi sei mesi di quest’anno (dopo i 500 milioni di dollari dell’intero 2022) e ha fissato l’obiettivo di arrivare a un miliardo di dollari entro la fine del 2023. Vo, da parte sua, ha espresso l’auspicio che la visita di Tokayev “dia nuovo impeto alla ripresa delle tradizionali relazioni amichevoli e della cooperazione multilaterale tra i due Stati”. Il presidente vietnamita ha definito il Kazakhstan un Paese “magnifico” e ha detto di esserne rimasto “impressionato” in occasione della sua visita ad Astana nel 2019. “Il Vietnam segue con attenzione lo sviluppo del Kazakhstan e il grande successo conseguito sotto la sua leadership”, ha affermato rivolgendosi a Tokayev. (segue) (Fim)