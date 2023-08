Vietnam-Kazakhstan: Tokayev ricevuto da omologo Vo, firmati 12 accordi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sicuro che la sua esperienza e visione strategica consentirà al Paese di svilupparsi ulteriormente e di dare un contributo significativo al mantenimento dlela stabilità nel mondo e nella regione”, ha aggiunto Vo, invitato da Tokayev a recarsi in visita ufficiale in Kazakhstan. Tra i documenti firmati dai due leader spicca un Piano d’azioni congiunte 2023-2025 per il rapido sviluppo della cooperazione economica e commerciale e un accordo per l’esenzione dal regime dei visti. Sono stati inoltre firmati un protocollo d’intesa per la promozione del commercio tra le agenzie di settore QazTrade e VietTrade, uno tra la Commissione per gli investimenti del ministero degli Esteri di Astana e l’Agenzia per gli investimenti esteri di Hanoi, uno per lo sviluppo dell’e-commerce tra le società Kazposhta e Viet Post, uno tra il ministero dell’Industria e dello Sviluppo infrastrutturale kazakho e la compagnia aerea VietJet Aviation, uno per la cooperazione energetica tra KazMunayGas e Sovico, uno per il settore dei trasporti tra Kazakhstan Temir Zholy e lo stesso gruppo Sovico, uno il ministero degli Esteri kazakho e il gruppo turistico Crystal Bay. Infine, i due presidenti hanno adottato un protocollo d’intesa nel settore del turismo tra il ministero della Cultura del Kazakhstan e la controparte vietnamita, un accordo di cooperazione tra le società tecnologiche Microtech Vietnam e Vela e un protocollo d’intesa tra il gruppo editoriale Khabar Agency e la televisione di Stato vietnamita. (Fim)