Russia: "Ria Novosti", forte esplosione a Rostov sul Don

- E' stata avvertita una forte esplosione questa mattina nella città russa di Rostov sul Don. Lo riferiscono fonti dell'agenzia di stampa "Ria Novosti". Un rumore forte, simile a un'esplosione, è stato udito intorno alle 10:30, ora di Mosca (le 9:30 in Italia). L'esplosione si è sentita, in particolare, nella parte settentrionale e occidentale della città, oltre che nel centro e in più punti sono scattati gli allarmi delle auto. Circa due minuti dopo che questo forte rumore è stato udito lungo via Dobrovolskij, nella zona residenziale settentrionale nel distretto Voroshilovskij, due ambulanze si sono dirette nella zona con le sirene accese, seguite poco dopo da una terza. (Rum)