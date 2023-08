Guatemala: presidente Honduras si congratula con Arevalo, unificheremo il popolo dell'America centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, si è congratulato con Bernardo Arevalo, vincitore delle presidenziali in Guatemala. "Il mio riconoscimento e i miei complimenti alla fraterna Repubblica del Guatemala. Sono sicura che nella memoria (dell'ex presidente, nonché padre del presidente eletto) Juan José Arevalo e di (Francisco) Morazan (presidente della Repubblica federale dell'America centrale dl 1830 al 1839), unificheremo il popolo dell'America centrale", ha scritto Castro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (il social prima conosciuto come Twitter). Bernardo Arevalo de Leon, sociologo di 64 anni, ha ottenuto il 58 per cento dei voti, contro il 37,2 per cento andato a Sandra Torres, l’ex moglie di Alvaro Colom, presidente del Guatemala dal 2008 al 2011, morto a inizio anno. Arevalo, candidato del nuovo movimento Semilla, è figlio dell'ex presidente Juan José Arevalo Bermejo (1945-1951). Il suo mandato, con Karin Herrera in qualità di vice, inizierà il 14 gennaio del 2024. Sandra Torres Casanova, in vantaggio al primo turno, perde per la terza volta una corsa alla presidenza, ripetendo i risultati ottenuti nel 2015 e nel 2019. (Mec)