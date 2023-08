Sardegna: l'avventura di un sardo-francese, raggiungerà l'India in bicicletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa aveva intrapreso un viaggio avventuroso a piedi attraversando tutta la Francia per poi compiere in canoa il tratto di mare da Genova a Santa Teresa di Gallura per poi giungere al suo paese d'origine, San Vito, nel sud-est della Sardegna, da dove i suoi nonni partirono 60 anni fa alla ricerca di fortuna. Era il 28 settembre del 2021 quando Léo Meloni, 32 anni, si mise in marcia perchè, raccontò allora, “avevo bisogno di prendere coscienza delle mie origini”. Un viaggio avventuroso, “un percorso spirituale” come lui stesso l’ha definito. Questo straordinario viaggio ha ispirato Léo a scrivere un libro che racconta l'esperienza unica che ha vissuto. Il libro, originariamente scritto in francese, è stato poi tradotto in italiano, e ora Léo attende ansiosamente la risposta da un editore con sede a Roma. (segue) (Rsc)