Sardegna: l'avventura di un sardo-francese, raggiungerà l'India in bicicletta (2)

- Ma la passione di Léo per le avventure e la scoperta non si ferma qui. Oltre a condividere la sua storia attraverso la scrittura, Léo sta per affrontare una nuova impresa. Questa volta, percorrerà un incredibile itinerario in bicicletta fino in India, per raggiungere un cantiere navale a Bombay dove lavorerà su un'innovativa barca/prototipo alimentata da energia solare e idrogeno. Questo progetto ambizioso mira a circumnavigare il globo e presentare la barca all'Esposizione Universale 2025 a Osaka in Giappone. (segue) (Rsc)