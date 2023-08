Sardegna: l'avventura di un sardo-francese, raggiungerà l'India in bicicletta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partenza è fissata per il prossimo 24 agosto dal sud della Francia. Percorrerà la bellezza di 10.500 km in bicicletta, seguendo un percorso a emissioni zero. “Il mio amico Roberto Cireddu, titolare di negozi di biciclette a Cagliari e Villasimius – ha raccontato Leo Meloni - ha giocato un ruolo chiave nel perfezionamento della mia bicicletta per questa incredibile avventura”. Leo, almeno stando al suo programma di viaggio, percorrerà 150 chilometri al giorno e, se tutto andrà bene, arriverà a destinazione in India fra 90 giorni attraversando la bellezza di undici paesi. L'obiettivo, racconta Meloni, è “scrivere un libro su questa impresa e raccontare il mio viaggio che metterà alla prova i miei limiti umani”. (Rsc)