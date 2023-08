© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due anni fa aveva intrapreso un viaggio avventuroso a piedi attraversando tutta la Francia per poi compiere in canoa il tratto di mare da Genova a Santa Teresa di Gallura per poi giungere al suo paese d'origine, San Vito, nel sud-est della Sardegna, da dove i suoi nonni partirono 60 anni fa alla ricerca di fortuna. Ora Léo Meloni, 32 anni, si prepara a partire per l'India in bicicletta. (Rsc)