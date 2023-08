Ucraina: ministro Difesa danese, F-16 dovranno essere utilizzati solo per difendere il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrà utilizzare i caccia F-16 che riceverà dalla Danimarca e dai Paesi Bassi solo all'interno dei suoi territori. E’ quanto riferito dal ministro della Difesa danese Jakob Elleman-Jensen. Danimarca e Paesi Bassi hanno annunciato ieri che invieranno F-16 in Ucraina, con i primi sei aerei previsti entro l’inizio del nuovo anno. "Stiamo inviando armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell'Ucraina. E niente di più", ha detto Elleman-Jensen, secondo l'agenzia di stampa “Ritzau”. "Questi sono i termini, che si tratti di carri armati o aerei da combattimento o qualsiasi altra cosa", ha sottolineato il ministro. La Danimarca invierà un totale di 19 aerei. I Paesi Bassi, invece, hanno a disposizione un totale di 42 aerei F-16 ma non hanno ancora deciso se consegnarli tutti all'Ucraina. (Sts)