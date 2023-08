Finlandia: ministra Esteri Valtonen, manterremo spese difesa al 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia manterrà la spesa per la difesa ad almeno il 2 per cento del Pil per gli anni a venire e ritiene importante che altri paesi dell'Ue aumentino i loro investimenti in questo settore. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen in una riunione con i capi delle missioni diplomatiche accreditate nel Paese scandinavo. "La Finlandia vuole dare l'esempio e convincere i Paesi europei a investire di più nella propria difesa. L'Europa deve assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza insieme ai nostri alleati statunitensi. Il governo del premier Petteri Orpo si è impegnato a mantenere la spesa per la difesa della Finlandia almeno al 2 per cento del prodotto interno lordo in conformità con l'obiettivo della Nato durante questo mandato di governo. Considero molto importante che il livello del 2 per cento venga mantenuto nei seguenti termini", ha affermato Valtonen.(Sts)