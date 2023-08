Frosinone: scompare dopo la passeggiata, anziano trovato morto in auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ricerche sono scattate nel primo pomeriggio di ieri quando l’uomo, l’81enne Federico Sardelli di Pontecorvo, non è rientrato a pranzo come previsto dopo la passeggiata mattutina. Su disposizione della Prefettura di Frosinone si è messa in moto la macchina delle ricerche che ha visto la partecipazione, oltre che dei vigili del fuoco del territorio, anche di un elicottero e una ulteriore squadra da Roma. Il ritrovamento del telefonino dell’anziano ha allarmato ulteriormente i ricercatori e, in serata, il corpo dell’uomo è stato trovato senza vita nell’abitacolo della sua auto in prossimità della via Leuciana a Castrocielo. Le cause della morte dell’uomo sono al vaglio degli investigatori.(Rer)