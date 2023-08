Libano: oggi riunione del Comitato ministeriale per il dossier energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si riunisce quest’oggi a Beirut il Comitato ministeriale per il dossier elettrico presieduto dal premier in carica per il disbrigo degli affari correnti, Najib Miqati. All'ordine del giorno, riferisce l'agenzia libanese "Nna", un solo punto: la decisione del ministro dell’Energia, Walid Fayyad, di importare carburante per un valore di circa 30 milioni di dollari apparentemente senza l'approvazione del governo. Venerdì scorso, 18 agosto, il ministero dell’Energia si era difeso dalle accuse di aver compiuto un “acquisto inutile” spiegando che non può esserci alcun piano sostenibile né un aumento delle forniture elettriche in Libano senza l’importazione di carburante, oltre a quello già acquistato dall’Iraq. “Per l’invio di carburante sono stati stanziati fondi complessivi per 300 milioni di dollari, in base alla decisione del governo, pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale lo scorso gennaio”, si legge nel comunicato. Tuttavia, aggiunge il ministero dell’Energia, “solo 193 milioni di dollari sono stati utilizzati finora, quindi ne restano 107”. (Lib)