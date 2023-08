Salario minimo: Foti (Fd’I), impossibile senza copertura adeguata, è propaganda ingannevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il salario minimo “è impossibile senza copertura adeguata. Subito è solo propaganda ingannevole. Nutro rispetto per chi ha sottoscritto la petizione”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, su Rainews. “Una soluzione al problema non può essere data oggi, ma con la legge di bilancio. Noi abbiamo dei contratti scaduti da anni di cui non si intravedono i rinnovi. Per noi la strada è quella del taglio al cuneo fiscale, detassazione straordinari e tredicesime", ha concluso Foti. (Rin)