Ungheria-Turchia: Erdogan, le nostre relazioni sono basate su legami profondi

- Turchia e Ungheria hanno relazioni a tutto campo, basate sui loro legami profondi. Lo ha scritto su X – precedentemente noto come Twitter – il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. “Stiamo facendo progressi significativi in tutte le aree delle nostre relazioni", ha aggiunto Erdogan, a margine della visita di un giorno a Budapest, in occasione della festa nazionale dell’Ungheria e dei campionati mondiali di atletica leggera. "Il nostro volume di scambi bilaterali ha raggiunto i 3,5 miliardi di dollari nel 2022, un record storico. Auspichiamo di raggiungere il nostro obiettivo pari a un volume di scambi di 6 miliardi di dollari in breve tempo attraverso sforzi congiunti", ha affermato. Le relazioni tra Turchia e Ungheria sono state elevate al livello di partenariato strategico nel 2013, dopo l'istituzione del Consiglio di cooperazione strategica di alto livello. Durante la visita a Budapest, Erdogan ha incontrato separatamente l’omologa ungherese, Katalin Novak, e il primo ministro ungherese, Viktor Orban, per discutere dei legami bilaterali e degli sviluppi regionali e globali. Durante la permanenza in Ungheria, il capo dello Stato turco ha assistito alla finale dei 100 metri maschili dei Campionati mondiali di atletica leggera allo stadio del National Athletics Center, dove ha avuto conversazioni con l’omologo azero, Ilham Aliyev, e con l'emiro del Qatar, sceicco Tamim bin Hamad al Thani. (Tua)