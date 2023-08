Moldova: Sandu, permangono alcuni problemi legati alle forniture elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Moldova permangono alcuni rischi legati alla fornitura di energia elettrica. Lo ha detto la presidente, Maia Sandu, intervistata da “Rtf Romania. "Nelle ultime due stagioni invernali, sono stati stanziati importi significativi dal bilancio dello Stato per compensare parzialmente l'aumento dei prezzi dell'energia. Ma ci sono alcuni rischi nelle forniture di elettricità. Sono in corso dei lavori in questo senso al fine di ridurre significativamente i rischi", ha detto Sandu. In Moldova è in vigore uno stato d’emergenza a causa della crisi energetica tra problemi di carenza di gas e un forte aumento dei prezzi. Le tariffe per il gas sono aumentate di quasi sette volte nel 2022 e per l'elettricità di quasi quattro volte. (Rob)