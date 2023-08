Grecia-Bosnia: Kristo incontra Mitsotakis, focus su percorso Ue e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier bosniaca Borjana Kristo ha incontrato oggi l’omologo greco Kyriakos Mitstotakis ad Atene, dove si è recata per partecipare alla cena informale in programma oggi con i leader dei Balcani occidentali, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Su Twitter, la premier della Bosnia Erzegovina ha spiegato di aver avuto con il capo del governo ellenico un “ottimo scambio sulle relazioni bilaterali e sul percorso europeo” del Paese. “Fondamentale aprire i negoziati per la Bosnia Erzegovina nel 2023. Ho ringraziato il primo ministro per il continuo supporto della Grecia nel nostro cammino nell’Unione europea", ha scritto Kristo. (Seb)