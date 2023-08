Migranti: Foti (Fd’I), alcune zone d’Italia sottopressione, strada maestra Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune Regioni, quali le quattro del Partito democratico, non hanno accettato lo stato d'emergenza e per questo "è evidente che alcune zone d'Italia siano sottopressione più di altre. La situazione geopolitica oggi è mutata, con l'apertura di nuovi fronti: Pakistan, Sudan, Burkina Faso, Niger, oltre a Libia e Tunisia”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, su Rainews. “Dall'opposizione – ha aggiunto Foti - solo propaganda spicciola sul blocco navale, perché diversa da quella prospettata. Il blocco lo si attua attraverso accordi con le Nazioni da cui partono gli immigrati. Lo scacchiere internazionale adesso è molto diverso da quello auspicato”. “Laddove è possibile, come succede con Marocco ed Algeria, si applichi il piano Mattei, fornendo aiuti a quelle zone affinché non ci siano più migranti economici. Nel lungo termine, questa è la strada maestra", ha concluso. (Rin)