Roma: cadavere in decomposizione nel parco del Tintoretto, indagini in corso

- Era tra la vegetazione, sotto una coperta e in avanzato stato di decomposizione. Così è stato trovato nella tarda mattinata di ieri, il corpo di un 55enne cittadino sudanese all’interno del parco del Tintoretto, tra via del Tintoretto e via Laurentina a Roma. Alcuni passanti ne hanno segnalato il ritrovamento alla vicina congregazione di padri missionari che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia scientifica che, dopo una prima ricerca infruttuosa dei documenti, hanno avviato le indagini risalendo all’identità dell’uomo. Si tratta di un senza dimora conosciuto nella zona. La causa della morte resta al vaglio degli investigatori e della polizia giudiziaria.(Rer)