Spagna: al via le consultazioni di re Felipe per la formazione del governo (3)

- La prima giornata di consultazioni sarà chiusa dalla leader della piattaforma Sumar, la Yolanda Díaz, che lunedì alle 17:30 si recherà alla Zarzuela in rappresentanza dei suoi 31 deputati. Sumar è una coalizione che riunisce otto partiti (Sumar, Podemos, En Comú, Sinistra unita, Compromís, Más Madrid, Més per Mallorca e Chunta Aragonesista), ma in questa occasione si presenteranno con una sola voce davanti al capo dello Stato. Il re riprenderà le consultazioni domani alle 10:30 con il presidente di Vox, Santiago Abascal, mentre alle 12 sarà la volta del presidente del governo e leader del Partito socialista, Pedro Sánchez, e nel pomeriggio, alle 16, sarà presente il leader del Partito popolare, Alberto Núnez Feijóo, vincitore delle elezioni legislative del 23 luglio. (Spm)