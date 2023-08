Balcani: Grecia ospita i leader regionali per tornare protagonista, atteso anche Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei Balcani occidentali e degli Stati membri dell’Ue della regione sud orientale, nonché la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, saranno accolti oggi ad Atene dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in occasione di una cena informale sull’allargamento e il futuro europeo della regione che si terrà domani a Villa Maximos. Gli incontri di Mitsotakis, previsti oggi e domani, così come la cena informale di questa sera, come affermano fonti governative citate dal quotidiano “Kathimerini”, indicano il ruolo di primo piano svolto dalla Grecia come pilastro di stabilità, pace e sicurezza energetica nei Balcani e nell’Europa sudorientale. Secondo le fonti del giornale ellenico, l’evento, inoltre, sottolinea il ritorno attivo della Grecia nella Balcani dal 2019. Negli ultimi quattro anni, infatti, il Paese ha rafforzato la sua impronta geopolitica ed energetica nella regione, sostiene i Balcani occidentali come membri della famiglia europea, e, dato il ruolo di principale economia della regione, desidera la loro integrazione europea quando le condizioni lo consentiranno. Un tempismo anche simbolico visto che lo scorso 21 giugno si è celebrato il 20mo anniversario della Dichiarazione di Salonicco siglata durante il Vertice Ue-Balcani occidentali avvenuta nel corso della presidenza greca del Consiglio dell’Ue e che ha aperto la strada all’integrazione europea di diversi Paesi della regione. Le fonti governative di “Kathimerini” ricordano che il premier Mitsotakis ha più volte ribadito il fermo sostegno della Grecia alla prospettiva europea della regione, che diventa ancora più importante nel nuovo contesto di sfide determinato dall’invasione russa dell’Ucraina. (segue) (Gra)