Balcani: Grecia ospita i leader regionali per tornare protagonista, atteso anche Zelensky (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenda degli incontri del primo ministro greco è molto fitta e inizierà questa mattina con un bilaterale alle 11 ora locale (le 10 in Italia) con la premier della Bosnia Erzegovina, Borjana Kristo, seguito da un analogo incontro con il primo ministro della Romania, Marcel Ciolacu. Nel primo pomeriggio ci sarà l’atteso bilaterale con il premier croato, Andrej Plenkovic: è uno degli appuntamenti più attesi visti i dissidi sorti fra i due Paesi in seguito agli scontri fra gli ultras dell’Aek Atene e della Dinamo Zagabria avvenuti fra il 7 e l’8 agosto scorsi che hanno provocato la morte di un 29enne greco. L’incontro fra i due primi ministri sarà un’occasione per tentare di appianare le divergenze e garantire una rapida soluzione alla vicenda. In serata è poi prevista la cena informale con i leader ei vertici delle istituzioni europee. A quest’evento, secondo diverse indiscrezioni, sarà presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, una partecipazione che tuttavia al momento non è stata confermata ufficialmente per questioni di sicurezza. (segue) (Gra)