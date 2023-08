Sardegna: Cgia Mestre, Pil Isola migliore di quello di Francia e Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna prevede di chiudere il 2023 con un Pil in leggera crescita, ma sufficiente a superare in performance le due potenze economiche europee, Francia e Germania, che invece stentano a mantenere il passo. Lo dicono i dati analizzati dalla Cgia di Mestre. Entrambe le locomotive economiche europee, Francia e Germania, si trovano sotto tono quest'anno, con una crescita prevista rispettivamente dello 0,8 per cento e un calo dello 0,3 per cento del loro prodotto interno lordo. Se si mettono insieme i dati di Parigi e Berlino, la loro media si attesta a malapena allo 0,25 per cento, meno di un terzo dello stimato 0,89 per cento per la Sardegna. La ripartenza post-pandemica dell'isola è riuscita a beneficiare a lungo termine di diversi fattori. Innanzitutto, il ritorno in massa dei turisti ha rinvigorito l'industria del turismo, che rappresenta una parte significativa dell'economia sarda. Inoltre, gli effetti positivi degli incentivi edilizi hanno dato impulso alla crescita economica. Questa strategia, tipicamente italiana, ha anche contribuito a spingere l'intera nazione verso una crescita del PIL prevista all'1,1 per cento, superando la media dell'eurozona dell'0,9 per cento. Ma le buone notizie per la Sardegna non si fermano qui. (segue) (Rsc)