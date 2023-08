Ucraina: consigliere sindaco Mariupol, Russia ha trasformato città in base militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Mariupol, città dell’area sud orientale dell’Ucraina, è diventato una base militare russa. Lo ha riferito il consigliere del sindaco ucraino della città occupata, Petro Andryushchenko, su Telegram. “Ieri, per la prima volta dall'occupazione, una nave da guerra russa è entrata e ha attraccato nelle acque del porto di Mariupol", ha scritto Andryushchenko. Inoltre, secondo il funzionario ucraino, quattro elicotteri da combattimento sono atterrati nell’area del porto un'ora prima che la nave venisse ormeggiata e vi sono rimasti fino a sera. Andryushchenko non è stato in grado di affermare con certezza “se si tratti di una base militare permanente. Sorgono molte domande”. (Kiu)