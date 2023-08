Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate), controlli incrociati sui conti correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha firmato la convenzione con l'Agenzia delle Entrate fissando, tra gli obiettivi che l'ente guidato da Ernesto Ruffini dovrà raggiungere entro il 2025, l'incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all'evasione fiscale. "Abbiamo spostato l'asticella in alto. E non mi riferisco al contrasto all'evasione -dice Ruffini al "Corriere della Sera" -. Il nostro lavoro sarà valutato anche e soprattutto sull'incremento dei servizi telematici, sull'accelerazione dei rimborsi, sul contenzioso". Poi spiega come si è arrivati a definire l'obiettivo di 2,8 miliardi: "Recuperando capacità operativa, grazie a un ambizioso piano di reclutamento di 11 mila funzionari. Un cambio di paradigma, se pensa che a fine 2022 eravamo sotto organico del 4096: 28 mila dipendenti invece di 44 mila". Meno di tre miliardi a fronte di un'evasione di 100 miliardi l'anno: "Bisogna considerare che questo incremento è aggiuntivo rispetto ai risultati già conseguiti. Una decina di anni fa il livello di evasione fiscale 'in senso stretto', ovvero relativa a Irpef, Iva, Irap, Ires, senza considerare quella sui contributi previdenziali, si aggirava sugli 85 miliardi. Ma già nel 2019, grazie anche all'introduzione della fatturazione elettronica, era scesa a 75. Accanto a questa riduzione, c'è l'azione di contrasto vero e proprio dell'Agenzia, che nel 2022 ha recuperato la cifra più alta di sempre". "E già quest'anno - aggiunge - assicureremo 1,3 miliardi in più rispetto a quanto previsto dalla scorsa convenzione. Ora, il nuovo obiettivo alza l'asticella di circa il 15 per cento". (segue) (Res)