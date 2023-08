© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio & C. S.p.A, nel ricordo del proprio presidente e amministratore delegato, cavaliere Roberto Colaninno, comunica che le determinazioni conseguenti alla sua scomparsa saranno assunte da un consiglio di amministrazione che sarà convocato all’uopo, al quale seguirà una pronta informativa al mercato. E' quanto si legge in un comunicato stampa. (Com)