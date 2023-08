Migranti: Ferro, dalla sinistra un comportamento bipolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai due grandi temi che reclamano l'attenzione del Viminale, la sottosegretaria all'Interno di Fratelli d'Italia Wanda Ferro ha approcci diversi. Sulla violenza contro le donne chiede la collaborazione delle opposizioni: "È possibile - spiega alla "Stampa" - che in virtù di una accordo bipartisan si possa procedere al più presto con l'approvazione in aula" del disegno di legge Roccella-Piantedosi-Nordio per "dare alle forze di polizia e ai magistrati migliori strumenti di intervento". Sulla gestione dei flussi migratori, invece, lo scontro è frontale: "La sinistra ha un comportamento bipolare: vorrebbe far entrare chiunque in Italia, ma poi lamenta le ricadute sui territori che governa". Anche molti sindaci di centrodestra denunciano il caos: "Il sistema non è stato indebolito. Al contrario i posti disponibili sono stati aumentati. Le condizioni migliorate: si pensi all'hotspot di Lampedusa ora gestito dalla Croce Rossa. C'è da dire che tanti sindaci di sinistra non hanno collaborato nella realizzazione di nuovi centri per i migranti nei loro territori: predicano l'accoglienza, ma a casa di altri". (segue) (Res)