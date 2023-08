Migranti: Ferro, dalla sinistra un comportamento bipolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono fuori i richiedenti asilo che vanno ad affollare i grandi centri. "Negli hotspot i richiedenti asilo restano al massimo una settimana e poi vengono trasferiti sul territorio, nessuno ha finora pensato di realizzare grandi centri. I servizi assicurati nelle strutture da 300 o 400 posti sono identici a quelli garantiti negli appartamenti. L'accoglienza diffusa serve però a garantire una serie di servizi destinati all'integrazione di chi ha ottenuto il riconoscimento". Il decreto di settembre "in particolare introdurrà delle norme che semplificheranno e velocizzeranno i rimpatri dei migranti economici irregolari che non hanno diritto a rimanere in Italia". Dall'inizio del 2023 i rimpatri sono stati solo 2.500. Sotto questo riguardo la sottosegretaria osserva che "i rimpatri sono cresciuti del 30 per cento rispetto all'anno scorso, un trend che vogliamo consolidare. Sottolineo che riguarderanno prioritariamente soggetti violenti e pericolosi". (segue) (Res)