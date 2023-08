Migranti: Ferro, dalla sinistra un comportamento bipolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Biffoni, responsabile Immigrazione dell'Anci, denuncia che non vengano rispettati i criteri per l'accoglienza dei minori: "Il sindaco Biffoni nei fatti non mi pare abbia collaborato molto nella realizzazione di nuovi centri per i migranti sul suo territorio". Però il problema dei minori esiste:"Il sistema va avanti sulla base di quanto previsto dalla Legge Zampa, voluta dal Pd, una norma concepita male, che incentiva gli arrivi irregolari e consente vari sotterfugi per non accertare la vera età dei migranti, che si dichiarano falsamente minorenni al momento dello sbarco, per usufruire delle opportunità offerte dalla legge. Al momento non è prevista una modifica ma se anche la sinistra la mette in discussione, è un elemento di novità che accogliamo", ha concluso Ferro. (Res)