Taiwan: Difesa rileva due velivoli e sei navi militari cinesi

- Il ministero della Difesa di Taiwan, isola autogovernata su cui la Cina rivendica la sovranità, ha reso noto di aver rilevato questa mattina tra le 6 e le 9 (ore locale) due velivoli e nove navi delle forze armate cinesi. Il dicastero ha aggiunto che le forze armate taiwanesi sono preparate e stanno monitorando attentamente la situazione. “La pace è il valore universale che tutti perseguono e le azioni aggressive delle forze armate cinesi si oppongono ad esso. Rettitudine, libertà e democrazia sono ciò che apprezziamo qui a Taiwan. Le forze armate taiwanesi resistono fermamente per difendere la nostra sovranità contro le incursioni comuniste”, si legge in un post pubblicato sul social network X. Ieri sono stati rilevati altri 45 velivoli e nove navi. Altri 42 velivoli militari e otto navi sono stati rilevati l’altro ieri, quando è iniziata un’intensa attività di pressione da parte cinese in risposta al viaggio del vicepresidente taiwanese, William Lai, in Paraguay con transito negli Stati Uniti. Le esercitazioni militari cinesi intorno a Taiwan, inoltre, sono state lanciate all’indomani del vertice di Camp David tra i leader di Usa, Giappone e Corea del Sud, che hanno dato il via a “una nuova era di partenariato trilaterale” focalizzata sulla sicurezza nell’Indo-Pacifico. (segue) (Cip)