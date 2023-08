Taiwan: Difesa rileva due velivoli e sei navi militari cinesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella stessa giornata del 18 agosto, il ministero degli Esteri cinese, attraverso il portavoce Wang Wenbin, ha dichiarato che organizzando le due soste di Lai, gli Stati Uniti hanno “gravemente violato il principio della Cina unica e minato la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”, inviando “un segnale sbagliato” alle forze separatiste dell’isola, che Pechino considera una sua provincia. Il portavoce, esprimendo una ferma condanna, ha annunciato che la Cina avrebbe adottato “misure forti per difendere la sua sovranità e integrità territoriale”. Il principio della Cina unica è “il prerequisito” delle relazioni diplomatiche Cina-Usa, ha sottolineato Wang, ricordando i tre comunicati congiunti, con i quali gli Stati Uniti si sono impegnati a mantenere solo relazioni non ufficiali con Taiwan. La questione di Taiwan è “il fulcro degli interessi fondamentali della Cina” e la “linea rossa che non deve essere oltrepassata”, ha ribadito il portavoce, esortando nuovamente Washington a rispettare il principio della Cina unica e i tre comunicati e a non sostenere “l’indipendenza di Taiwan”. (Cip)