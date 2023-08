Ucraina: viceministra Difesa, riconquistati 3 chilometri quadrati in direzione di Bakhmout (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel sud la situazione non è cambiata in modo significativo, i nostri difensori continuano ad avanzare verso (le città occupate) di Berdyansk e Melitopol", ha aggiunto Malyar. Nell'Ucraina nord-orientale, nell'area di Kupyansk, l'unico settore del fronte in cui le forze russe stanno attaccando, Malyar ha assicurato che la linea ucraina ha tenuto duro, anche se sono iniziate delle evacuazioni. "Tutte le battaglie dell'ultima settimana si sono concluse con una sconfitta del nemico, il nemico non è avanzato in quest'area", ha assicurato la viceministra. (Kiu)