Germania: Scholz difende il piano di legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha difeso il piano di legalizzazione parziale della cannabis per scopi ricreativi. In un’intervista alle emittenti “Sat.1” e “ProSieben”, Scholz ha sottolineato che elaborare un disegno di legge in merito è stato complicato ma anche che crede che sia la cosa giusta da fare. Interrogato se abbia mai fumato cannabis da giovane, Scholz ha risposto: “No, mai”. Il governo tedesco ha licenziato la scorsa settimana un disegno di legge che prevede la legalizzazione della cannabis per scopi ricreativi. Si tratta di un ulteriore passo avanti per il disegno di legge che, tuttavia, ora dovrà passare al vaglio del Parlamento. La normativa proposta dall’esecutivo consentirà di acquistare, a partire dai 18 anni, sino a 25 grammi di cannabis. (segue) (Geb)