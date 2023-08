Germania: Scholz difende il piano di legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il disegno di legge sarà inoltre possibile coltivare sino a tre piante di cannabis per uso personale. La nuova normativa prevede la creazione di associazioni senza scopo di lucro i cui membri maggiorenni - il loro numero è limitato a 500 - potranno coltivare la pianta per autoconsumo, sotto la vigilanza delle autorità pubbliche. Questi "Cannabis Social Club" - come sono stati definiti - avranno un'attività regolamentata in termini di fornitura ed età delle persone cui sarà distribuita la cannabis. Il consumo, inoltre, dovrà avvenire al di fuori di questi club e sarà vietato entro 200 metri da scuole, parchi giochi, campi sportivi e associazioni per i giovani. In concomitanza con il disegno di legge il ministro della Salute Karl Lauterbach ha in programma di lanciare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sui pericoli della cannabis per il cervello "particolarmente dannoso quando è ancora in un periodo di crescita". (Geb)