Catania: Ostellari, dolore per morte agenti penitenziari, chi serve lo Stato non sarà dimenticato

- "La tragica morte di Gianluca Barbanti, Piero Tatoli e Giuseppe Spampinato, agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Catania, ci addolora profondamente. Un abbraccio commosso vada alle loro famiglie, ai colleghi e, per estensione, a tutti i membri di un Corpo diligente e operoso, che garantisce la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari italiani, pur in condizioni difficili. Chi ha servito lo Stato con coraggio e lealtà, come Gianluca, Pietro e Giuseppe, non sarà dimenticato". Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Giustizia, senatore Andrea Ostellari.(Rin)