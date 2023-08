Sardegna: GdF Bosa Marina, scoperti 11 lavoratori in nero, 2 percepivano reddito cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici lavoratori in nero, due dei quali percettori di reddito di cittadinanza, sono stati individuati dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Bosa Marina impegnati in alcuni controlli. La maggior parte dei lavoratori in questione, (dieci su undici) sono stati individuati nel corso di un controllo nei confronti di due società che stavano predisponendo l’organizzazione del catering e dei servizi di sala per una cerimonia nuziale che si sarebbe svolta di lì a poco. I finanzieri hanno trasmesso segnalazioni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per gli adempimenti di competenza e alla Direzione Provinciale dell’Inps in relazione alle posizioni riguardanti i lavoratori “in nero” percettori del reddito di cittadinanza. (Rsc)