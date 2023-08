© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su pianura ed Appennino sereno o poco nuvoloso per transiti di sottili velature, in montagna poco nuvoloso, con qualche cumulo pomeridiano di scarsa altezza. Precipitazioni leggere o isolate e locali rovesci legati al ciclo diurno estivo su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore, seppur lieve, aumento. (Rem)