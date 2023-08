Regno Unito: sondaggio, 49 per cento elettori contro proposta conservatori di ritiro da Cedu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meno di un quarto degli elettori britannici ritiene che il Regno Unito dovrebbe abbandonare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu). È quanto emerge da un nuovo sondaggio, condotto dal centro studi More in Common e ripreso dal quotidiano "The Times", secondo cui il 49 per cento degli intervistati desidera che il Paese rimanga membro della Cedu, mentre l'uscita dalla convenzione è stata sostenuta dal 23 per cento degli elettori. Il sondaggio ha inoltre rivelato che lasciare la Cedu potrebbe far perdere il doppio dei voti ai conservatori alle prossime elezioni generali. I risultati di tale sondaggio arrivano tra gli appelli dei parlamentari conservatori affinché il primo ministro Rishi Sunak si impegni a ritirarsi dalla convenzione entro le prossime elezioni generali per rendere più facile l'espulsione dei migranti illegali arrivati nel Paese. (Rel)