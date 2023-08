Singapore: premier Lee, scandali politici "non ritarderanno" il piano di successione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scandali politici che negli ultimi mesi hanno investito la maggioranza parlamentare e il governo di Singapore "non ritarderanno" i piani per la successione e il rinnovamento generazionale della classe politica nella città-Stato. Lo ha dichiarato il primo ministro Lee Hsien Loong durante l'annuale discorso pubblico in occasione della Manifestazione della Giornata nazionale (National Day Rally). Le parole del capo del governo seguono di circa un mese l'avvio delle indagini per corruzione a carico di un ministro del governo, e le dimissioni dell'ex presidente del parlamento per una relazione extraconiugale con una deputata. Gli scandali hanno suscitato preoccupazioni in merito ai piani di Lee per il passaggio di consegne al vicepremier Lawrence Long come prossimo leader del Paese. "Mentre ci prepariamo al futuro, un compito cruciale è il rinnovamento della leadership", ha dichiarato il capo del governo durante il suo discorso al Paese. "Lasciate che vi tranquillizzi: questi incidenti non ritarderanno la mia tabella di marcia per il rinnovamento", ha affermato Lee, ammettendo però che aveva inizialmente in programma di usare il discorso di ieri, durato circa un'ora, per annunciare le proprie dimissioni in favore della quarta generazione ("4G") del suo Partito di azione popolare. Il ritardo, ha affermato il premier, non è legato ai recenti scandali ma agli effetti della pandemia di Covid-19: "Ora, con il Covid alle spalle, i miei piani di successione sono tornati in carreggiata". (segue) (Fim)