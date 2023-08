Singapore: premier Lee, scandali politici "non ritarderanno" il piano di successione politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seah Kian Peng è stato eletto il 2 agosto nuovo presidente del Parlamento di Singapore, carica rimasta vacante il 17 luglio scorso a seguito delle dimissioni di Tan Chuan-jin, protagonista di uno scandalo per una relazione extraconiugale con una parlamentare. Seah, nominato per la carica di presidente del parlamento dal premier Lee Hsien Loong lo scorso 21 luglio. Il Partito d’azione popolare del primo ministro Lee sta affrontando in queste settimane una grave crisi d’immagine. Il caso dell'ex presidente del parlamento Tan e della collega della maggioranza parlamentare Cheng Li Hui ha assunto particolare rilievo perché coinciso con altre vicende. All’inizio di luglio, i ministri della Giustizia e degli Esteri, rispettivamente Kasiviswanathan Shanmugam e Vivian Balakrishnan, sono stati oggetto di scrutinio per una vicenda legata alla locazione di bungalow in una località turistica, anche se non è stato formulato alcun addebito a loro carico. Sempre il mese scorso, il ministro dei Trasporti, Subramaniam Iswaran, è stato posto in congedo dopo l’apertura di un’indagine nei suoi confronti da parte dell’Ufficio di investigazione delle pratiche corruttive (Cpib). Nella stessa indagine è coinvolto il magnate del settore immobiliare Ong Beng Seng, direttore esecutivo di Hotel Properties Limited (Hpl) e organizzatore del Gran premio di Formula 1 di Singapore. (Fim)