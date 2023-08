Usa: Biden in visita a Maui, pressioni per proclamare emergenza climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca è oggetto di pressioni da parte di parlamentari e gruppi di attivisti ambientali, che chiedono al presidente degli Stati Uniti Joe Biden di proclamare una crisi climatica oggi, in concomitanza con la visita del presidente in programma oggi all'isola di Maui, nelle Hawaii, recentemente devastata dagli incendi. Le cause del rogo che ha distrutto l'isola sono ancora oggetto di indagine, e secondo indiscrezioni della stampa Usa, a innescare le fiamme potrebbero essere state le linee elettriche aeree dell'azienda energetica locale. Tuttavia, il rogo che ha causato la morte di 114 persone è stato indicato come l'ennesimo esempio dei devastanti effetti del cambiamento climatico globale. Proprio in questi giorni, anche la California è vittima di eventi meteorologici estremi a causa del passaggio della tempesta tropicale Hilary: si sono così rinnovati gli appelli al governo Usa affinché proclami una emergenza legata al clima. L'iniziativa è promossa da gruppi come il Green New Deal Network, che si definisce una "organizzazione per la giustizia climatica", ma la sostengono anche diversi alleati di Biden al Congresso, come il senatore democratico Ed Markey del Massachusetts e il deputato Earl Blumenauer dell'Oregon. (segue) (Was)